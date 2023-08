Ukraińcy znów mówią o polskiej broni. Są nią zachwyceni

To jednak nie wszystko. Drony FlyEye wielokrotnie skutecznie rozpoznawały wrogie pozycje, wykrywały nagromadzenie siły ludzkiej (liczby żołnierzy) i sprzętu, umożliwiając przygotowanie ataku. Precyzja, ale i jakość dostarczanego obrazu, to inne często wymieniane zalety FlyEye.

FlyEye to dron ważący 12 kg, o rozpiętości skrzydeł sięgającej 3,6 m. Jest w stanie osiągać prędkość do 120 km/h i operować na pułapie do 3,5 km. Maksymalny czas pozostawania w powietrzu to w przypadku tego sprzętu ok. 2,5 godz.