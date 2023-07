Bomba wodorowa. Czym się różni od broni Oppenheimera?

Bomba jądrowa to szerokie pojęcie, które określa broń, w której energia wybuchu powstaje z przemian jądrowych. Według amerykańskiego Departamentu Obrony, bronią jądrową jest kompletne urządzenie zdolne do produkcji zamierzonej reakcji nuklearnej oraz uwolnienia energii.

Bomba atomowa czerpie energię z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, które bombardują inne jądra, co wywołuje reakcję łańcuchową.

Film "Oppenheimer" w dużej mierze jest poświęcony Projektowi Manhattan, który doprowadził właśnie do stworzenia bomby atomowej . Projekt rozpoczęto w 1940 r., ale produkcję bomby zakończono dopiero pięć lat później. 16 lipca 1945 r. przeprowadzono próbną eksplozję na poligonie wojskowym w stanie Nowy Meksyk - był to prawdopodobnie pierwszy w dziejach ludzkości wybuch nuklearny.

© U.S. National Archives

Bomba Little Boy zrzucona na Hiroszimę

Pierwszym bojowych celem bomby atomowej miał być Berlin - stolica agresora z II wojny światowej. Tworzenie bomby zostało opóźnione, a w międzyczasie wojna w Europie dobiegła końca. Bojowe użycie bomb przeprowadzono na Japonii. 6 sierpnia 1945 r. na Hiroszimę zrzucono bombę Little Boy - pierwszą (i do tej pory jedyną) na świecie bombę atomową z ładunkiem uranowym, a trzy dni później 9 sierpnia 1945 r. na Nagasaki bombę implozyjną Fat Man z ładunkiem plutonowym. Ogromne straty doprowadziły do kapitulacji Japonii i zakończenia II Wojny Światowej.