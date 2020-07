Misja Mars 2020 ruszyła. Oto relacja NASA ze startu [Wideo]

Łazik Perseverance został zaprojektowany m.in. do pozyskiwania próbek ziemi, gleby oraz osadów mogących zawierać ślady życia. Został wyposażony w kilkanaście nowoczesnych aparatów i kamer, które pozwolą na rejestrowanie wszystkiego w wysokiej rozdzielczości i najlepszej jak do tej pory jakości.

Perseverance wyposażono również w laser o dużej mocy, który pomoże w analizie chemicznej Czerwonej Planety. Na pokładzie znajduje się też helikopter - będzie to pierwsza próba lotu na innej planecie. Jeśli misja zakończy się pełnym sukcesem, to łazik powróci na Ziemię, by przekazać zebrane próbki naukowcom.