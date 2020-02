NASA: Mars 2020 poleci uzbrojony w laser o dużej mocy. Wyjaśniamy, dlaczego

Nowa misja Mars 2020 startuje w lipcu tego roku, a jej celem będzie dokładne zbadanie Czerwonej Planety, co ma pomóc późniejszym misjom załogowym. Oprócz kilkunastu urządzeń pomiarowych, na wyposażeniu łazika znajdzie się również laser o dużej mocy.

Na wyposażeniu łazika znajdą się m.in. 23 kamery, dwoje "uszu" do nasłuchiwania marsjańskiego wiatru oraz lasery. Jeśli jednak liczyliście na scenariusz rodem z filmu science-fiction, to możecie być rozczarowani. Laser o dużej mocy będzie częścią urządzenia SuperCam, którego celem będzie badanie struktury geologicznej Marsa.

SuperCam na wyposażeniu łazika Mars 2020

Laser będący na wyposażeniu łazika Mars 2020 będzie służył analizie skał - posłuży badaniu minerałów oraz składu chemicznego w odległości nawet do 6 metrów.

Wiązka lasera odparowuje małe fragmenty skał wysyłając impuls z masztu łazika. Dzieje się tak, ponieważ laser jest w stanie podgrzać analizowany materiał do ok. 10 000 stopni Celsjusza. Następnie z pomocą specjalnej kamery analizowane są powstałe próbki.

Dzięki temu naukowcy pozyskają dane nawet z trudno dostępnych miejsc, w które łazik nie będzie w stanie dotrzeć normalnymi sposobami. Jednak to nie jedyne zastosowanie lasera na SuperCam. Będzie on w stanie wykrywać interesujące elementy skalne, jak glinę, węglany czy siarczany, do których powstania niezbędna jest woda.