Chiny lecą na Marsa. Udany start rakiety. Rozpoczęła się historyczna misja Tianwen-1

Chiny mają powody do dumy. W czwartek 23 lipca około godz. 12:40 lokalnego czasu, doszło do udanego startu rakiety Long March 5, na pokładzie której znalazły się trzy instrumenty: sonda oraz lądownik z marsjańskim łazikiem. Urządzenia mają przyczynić się do pozyskania jak największej ilości informacji na temat Czerwonej Planety.