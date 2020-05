Elon Musk chce wysłać ludzi na Marsa. SpaceX podaje szczegóły podróży

Pierwszy załogowy lot z wykorzystaniem statku SpaceX będzie miał miejsce 27 maja br. Start planowany jest na 22:33 czasu polskiego i będzie to przełomowa misja dla NASA i SpaceX. Jednak to dopiero początek planów Elona Muska mających na celu podbój kosmosu.

- Jeśli chodzi miasta na Marsie i wszystko, co się z nimi wiąże, to jesteśmy dobrej myśli - powiedział Paul Wooster, główny inżynier rozwoju Marsa w SpaceX 20 maja spotkanie Komitetu Badań Kosmicznych (COSPAR) dotyczyło misji ludzkich na Marsie. - To jednak bardzo duże przedsięwzięcie, którego osiągnięcie zajmie wiele lat, a nawet dekad.

Plany SpaceX względem Marsa

Super Heavy będzie zasadniczo powiększoną wersją wzmacniaczy wielokrotnego użytku, które zasilają rakiety Falcon 9 i Falcon Heavy. Niemniej jednak, Wooster powiedział, że ma nadzieję iż będzie on gotowy do lotu na Marsa już w 2022 roku. Wtedy do startu powinny być gotowe co najmniej dwa statki, które będą działać w ramach niezależnych misji.