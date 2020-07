NASA: Misja na Marsa z gwiazdorską otoczką. Agencja zrobi show

Layer 1

Wyniesienie łazika Perseverance z amerykańskiego wybrzeża do krateru Jezero na Marsie, stanowi kamień milowy w historii ludzkości. Fakt, że ten lot odbywa się w tak szczególnym momencie historii Ameryki, który wzywa nas, byśmy wytrwali w tym, co w nas najlepsze, sprawił, że postanowiliśmy pokazać ten start w symbolicznym przesłaniu i podkreślić to, że Ameryka jest piękna. Nagradzany nagrodą Grammy Gregory Porter został zaproszony do zaśpiewania utworu "America The Beautiful", by przypomnieć nam, że od Pacyfiku do Atlantyku jesteśmy razem w tej wielkiej historii.