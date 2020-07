Niezwykły ładunek już niebawem poleci na Marsa

Misja Nasa o kryptonimie Mars 2020 startuje już w czwartek 30 lipca (o ile pogoda pozwoli). Jej celem będzie poszukiwanie śladów życie na czerwonej planecie. W tym celu na Marsa wysłany zostanie łazik o nazwie Perserverance, który został wyposażony w odpowiednie narzędzia, jak kamery, mikrofony, mini-laboratorium do badania próbek oraz urządzenia do ich pobierania. To jednak nie wszystko.