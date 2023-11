MiG-35 nad Ukrainą. Rosjanie testują nowy samolot bojowy

Choć do informacji ogłaszanych przez organy kremlowskiej propagandy warto podchodzić z dystansem, użycie MiG-ów 35 nad Ukrainą nie jest wykluczone. Jeszcze wiosną 2023 roku Kreml ogłosił decyzję o zamówieniu tych maszyn. Co o nich wiemy?

MiG-35 to rosyjska próba stworzenia – na bazie MiG-a 29 – samolotu bojowego nowej generacji . MiG-35 bazuje na wariancie MiG-29M2 i jest określany przez Rosjan maszyną generacji 4++ , co ma podkreślić jego przewagę nad starszymi wersjami.

Początkowo konstrukcja ta powstawała z myślą o eksporcie, ale opóźnienie rosyjskiego programu rozwoju samolotu Su-75 Checkmate sprawiło, że lotnictwo wojskowe Rosji potrzebuje maszyny pomostowej. Jej zadaniem jest zastąpienie coraz bardziej przestarzałych MiG-ów 29 do czasu, aż Su-75 zostanie dopracowany i wdrożony do produkcji seryjnej.

Jak zauważa serwis Milmag , MiG-35 może być zarazem punktem wyjścia do jeszcze jednego modelu samolotu bojowego, określanego przez Rosjan nazwą LMFS (Lekki Wielozadaniowy Samolot Frontowy).

Choć MiG-35 został oblatany w 2007 roku, a według rosyjskich zapowiedzi do 2020 roku w służbie miało być 30 tych maszyn, obecnie wiadomo o zaledwie sześciu egzemplarzach, które początkowo trafiły nie do jednostek bojowych, a do zespołu akrobacyjnego.