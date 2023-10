Serwis Militarny informuje, że to już druga partia bombowców, która została przekazana Rosji w 2023 r. Nie wiadomo, ile sztuk zostało wyprodukowanych, ale najprawdopodobniej chodzi o partię dwóch lub trzech maszyny. Kilka dodatkowych wielozadaniowych bombowców taktycznych to nie tak dużo, jeśli zestawi się je z liczbą Su-34 straconych do tej pory przez Rosjan w Ukrainie. Niemniej, kolejne egzemplarze bombowców stwarzają zagrożenie dla atakowanego kraju i nie należy ignorować doniesień o dostawach tych maszyn.

Nowe bombowce Su-34 dla Rosji

Do tej pory potwierdzono wizualnie co najmniej 20 przypadków zestrzelenia Su-34 w Ukrainie. Tego typu straty są dość istotnym ciosem w możliwości rosyjskiego lotnictwa. Warto również zwrócić uwagę, że szacunkowy koszt każdego Su-34 to ok. 36 mln dolarów. W Ukrainie zdarzały się też przypadki, że Rosjanie ostrzelali własne bombowce Su-34 tzw. "przyjacielskim ogniem". Jedną z takich sytuacji opisał Przemysław Juraszek. Według analityków z grupy Ukraine Weapons Tracker doszło do niej w okolicach Jenakijewe w obwodzie donieckim.

Su-34 (w kodzie NATO Fullback) to maszyna opracowana, aby zastąpić starzejącą się flotę radzieckich, dwusilnikowych bombowców frontowych Su-24. Stworzono ją na bazie dwumiejscowego myśliwca Su-27, co widać w konstrukcji bombowca. Su-34 zachował podstawowy układ Su-27, konstrukcję płatowca, silników, większość konstrukcji skrzydła, ogona i znaczną część wyposażenia pokładowego. Wprowadzone zmiany mają związek z innym przeznaczeniem bombowca niż myśliwca. Dotyczą m.in. kadłuba, kabiny czy wzmocnionego podwozia.

Wersja Su-34M, wyprodukowana w Nowosybirskich Zakładach Lotniczych, będących częścią United Aircraft Corporation, to jeden z najnowszych modeli Su-34. Według Rosjan maszyna posiada zwiększone możliwości bojowe, co w praktyce ma oznaczać możliwość integracji bombowców z nowoczesną bronią i zwiększenie zasięgu rażenia wrogich celów. W Su-34 wykorzystano również nowy, mocniejszy silnik - Saturn AL-41F1S. Serwis Bulgarian Military zwraca uwagę, że dotychczas był on montowany w myśliwcach Su-35S oraz Su-57.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski