Mars ujawnia coraz więcej sekretów. Polacy też przyłożyli do tego rękę

Mars od wielu lat jest głównym obiektem badań naukowców. Chociaż z biegiem czasu odkrywają oni coraz więcej jego tajemnic, to wciąż jest to niezwykle enigmatyczna planeta. Najnowsza misja, w której pierwszoplanową rolę odegra łazik Perseverance, może stanowić klucz do rozwikłania nierozwiązanych dotąd zagadek.