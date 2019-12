NASA: Polski Kret znów kopie na Marsie. Nastąpił też przełom w badaniach

"Kret", czyli penetrator polskiej produkcji, zajmujący się badaniem wnętrza Marsa przysporzył naukowcom NASA niemało zmartwień. Urządzenie znów działa poprawnie, ale to nie koniec przełomów.

Co to dokładnie oznacza? Naukowcy jeszcze nie są pewni odpowiedzi i wciąż badają spływające do nich dane. Niemniej uważają, że jest to ważny przełom w obserwacjach Marsa, co może doprowadzić do odkrycia kolejnych sekretów Czerwonej Planety.