NASA kończy część misji. Polski kret HP3 przestał kopać na Marsie

Wśród trzech głównych instrumentów, które zabrała ze sobą sonda InSight, znalazł się tzw. Kret HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), czyli próbnik w postaci cylindra służący do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety. Miał on zostać wprowadzony w grunt marsjański na głębokość pięciu metrów. Mechanizm wbijający, który znajduje się wewnątrz penetratora, przygotowała polska firma Astronika we współpracy ze specjalistami z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Cały instrument zintegrowała Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR), która dostarczyła go do NASA.