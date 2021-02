Mars 2020. Co będzie oznaczało dla nas znalezienie śladów życia?

Skąd się wzięło życie na Ziemi? Nauka nie zna odpowiedzi na to pytanie i pozostając na naszej planecie, jej nie znajdzie. Możliwe, że skrywa ją Mars i jego stare na 3,5 mld lat skały na dnie prehistorycznego jeziora.

3,5 mld lat temu Mars i Ziemia były bardzo podobnymi planetami. Na powierzchni obu występowała płynna woda i obie były chronione przed promieniowaniem słonecznym przez pole magnetyczne. Właśnie w tych warunkach i w tamtym czasie na Ziemi powstało życie. Dlaczego nie powstało na Marsie? A może powstało, ale w dziwnych okolicznościach zniknęło? Na to pytanie postara się znaleźć odpowiedź misja Mars 2020.

Łazik Perserverance wyląduje w kraterze Jezero, który 3,5 mld lat temu był jeziorem. Tam będzie szukał śladów organicznego życia, które mogło istnieć na czerwonej planecie.

Wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i laboratorium pokładowe łazik będzie szukał form życia podobnych do tych, które w tym samym okresie odkryto na Ziemi.

- Gdy marsjańskie skały osiadły na dnie jeziora 3,5 mld lat temu, to w tym samym czasie w skałach na Ziemi istniało już życie – mówił w wywiadzie dla WP Tech główny naukowiec misji Mars 2020 dr Kenneth Farley. - Mamy więc dwa bardzo podobne ekosystemy, w tym samym czasie, na dwóch różnych planetach. Jeśli okaże się, że na Marsie nie znajdziemy życia, to będzie to oznaczało, że nie pojawia się ono tak po prostu wszędzie tam, gdzie ma do tego warunki. Tę wiedzę będziemy mogli potem rozszerzyć na miliardy innych planet, o których istnieniu wiemy. Jak powszechne jest życie w kosmosie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się dowiedzieć, jak często może spontanicznie powstać. Mamy szansę dowiedzieć się tego, lecąc na Marsa.

Dzięki misji Mars 2020 ludzie mogą może poznać odpowiedź na pytanie, skąd się wzięli, a konkretnie, co było pierwszą iskrą do powstania organicznego życia. Na Ziemi nie da się znaleźć odpowiedzi na to pytanie z prostego powodu. Skały z tego okresu (3,5 mld lat temu) już po prostu nie istnieją. Z kolei na Marsie zachowały się w prawie nietkniętym stanie.

Naukowcy szukają na Marsie śladów mikrobów, bo zakładają, że potencjalne życie na Marsie powstawało w ten sam sposób, co na Ziemi. Do tego jest przystosowany łazik Perserverance i laboratorium na jego pokładzie.

Misja Mars 2020 może oczywiście nie znaleźć żadnych śladów prehistorycznego życia. To jednak nie będzie wcale oznaczało porażki. Na Ziemi życie powstawało za każdym razem, gdy warunki ku temu były sprzyjające, a 3,5 mld lat temu na Marsie właśnie takie panowały. Jeśli okaże się, że mimo tego na czerwonej planecie nie było życia, będzie to oznaczało, że do jego powstania potrzebne jest coś więcej.