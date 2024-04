Mają w arsenale potężną broń. Tym Izrael może walczyć z Iranem

Siły Obronne Izraela (IDF) w liczbach to przede wszystkim niespełna 200 tys. żołnierzy oraz ok. 450 tys. rezerwistów, którzy mają do dyspozycji właściwie każdy rodzaj sprzętu zdolny do prowadzenia działań bojowych na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Ponadto Jerozolima może dysponować nawet 300-500 głowicami atomowymi. Za ich przenoszenie odpowiadają m.in. rakiety MGM-52 Lance, które osiągają ok. 150 km zasięgu lub międzykontynentalne Jerycho-3 oraz Jerycho-2. To właśnie te pierwsze, Jerycho-3, są jedną z potężniejszych broni w arsenale IDF.