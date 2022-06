Naddźwiękowy Darkstar. Ten samolot nie istnieje, ale mógłby

Jak zauważa serwis The War Zone, Drarkstat ma bardzo szerokie podobieństwa, przynajmniej wizualnie, do koncepcyjnego samolotu SR-72 . Projekt budowy następcy SR-71, nazywanego nieoficjalnie "Synem Blackbirda", posiada wiele niewiadomych, ale możliwe, że testy maszyny zaczną się już w 2025. Ma to być maszyna poruszająca się z prędkością hipersoniczną, czyli powyżej Mach 5 (ok. 6125 km/h).