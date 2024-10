Koń trojański Izraela. Bojowników Hezbollahu czeka niespodzianka

Najpewniej zamiarem jest ich zdetonowanie przy próbie przejęcia przez bojowników Hezbollahu bądź np. w ich kryjówce. Nie jest to pierwszy przypadek, ponieważ IDF miało już korzystać z takich pułapek jeszcze podczas walk z Hamasem w Strefie Gazy.

Transportery M113 to stara konstrukcja z czasów wojny w Wietnamie przystosowana do przewożenia 11 żołnierzy oprócz dowódcy pełniącego też funkcję strzelca) i kierowcy. Ze względu na wymagania dotyczące pływalności pancerz M113 wykonano ze stopów aluminium i zapewnia on ochronę wyłącznie przed odłamkami artyleryjskimi i ostrzałem z karabinków kal. 7,62 mm.