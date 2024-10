Chwalą się "sukcesem". Prawda jest zupełnie inna

"Sukces" Hezbollahu powielają w mediach kolejne profile. Jak czytamy w licznych wątkach, uderzenie było "spektakularne", a do tego wiązało się z wyeliminowaniem całej załogi czołgu. Zniszczenie rzekomej Merkawy jest rzeczywiście spektakularne – na filmie widać bowiem, jak maszyna rozpada się na kawałki w ułamkach sekundy.

Użytkownicy mediów społecznościowych rozpowszechniają dalej nagranie z eksplozji czołgu, powielając tym samym fałszywą informację. Dołączany do wpisów film przedstawia bowiem nie izraelską Merkawę, a rosyjski T-90M. Co również istotne – nagranie nie pochodzi z Bliskiego Wschodu, tylko z oddalonego o ok. 1,5 tys. km obwodu donieckiego w Ukrainie. Kolejną nieścisłością jest data nagrania materiału. T-90M z filmu, który według niektórych arabskich źródeł jest Merkawą, został zniszczony 9 października 2023 r.