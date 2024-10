Izrael wkroczył do Libanu. Tym może walczyć IDF

Działania prowadzone w ramach operacji "Północna Strzała" mają być realizowane równolegle z walkami w Strefie Gazy i na innych frontach. Izraelska armia donosi również, że do Libanu weszli żołnierze elitarnej 98. Dywizji, którzy wcześniej w Strefie Gazy walczyli z Hamasem. Jednostkę tworzą m.in. siły pancerne, spadochroniarze oraz komandosi. Do ich dyspozycji, a także dyspozycji innych formacji pozostaje bogaty arsenał broni.

Warto przypomnieć, że Izrael nie tylko kupuje najnowocześniejsze rozwiązania światowego przemysłu obronnego, ale jest również inkubatorem zaawansowanych technologii i broni dostosowanych do specyfiki bliskowschodniego pola walki. Iron Dome, czyli słynna Żelazna Kopuła, oraz uzupełniający ją Iaserowy system obrony powietrznej Iron Beam , czyli rozwiązanie opracowane przez izraelski koncern zbrojeniowy Rafael, to tylko kilka z przykładów rozwiązań stworzonych "na miejscu".

Celem izraelskiej armii są bazy Hezbollahu na obszarze przygranicznym południowego Libanu. To właśnie one mają stanowić "bezpośrednie zagrożenie" dla społeczności izraelskich. Hezbollah, czyli partia polityczna radykalnych szyitów, również dysponuje rozbudowanym arsenałem sprzętu wojskowego, który może zostać użyty w przypadku działań odwetowych. Dodatkowo w aktywnej służbie Hezbollahu pozostaje ok. 30 tys. bojowników (ok. 20 tys. w rezerwie), chociaż w zestawieniu z ok. 170 tys. aktywnych żołnierzy (ok. 465 tys. w rezerwie) Izraela te liczby nie wypadają aż tak imponująco.