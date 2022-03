Kolejny sukces. Ukraińcy zniszczyli wóz jednostki powietrznodesantowej

W tym miejscu rodzi się pytanie, dlaczego Rosjanom zależało tak bardzo na niedużej masie pojazdu? Ma to oczywiście związek z przeznaczeniem BDM-2, który jako wóz wojsk powietrznodesantowych miał być przystosowany do transportu lotniczego oraz zrzutu. W efekcie stworzono pojazd o masie bojowej wynoszącej ok. 8,2 t. Dla porównania, w przypadku używanego przez piechotę BMP-1 wartość ta wynosi 13,5 t.

Jeśli chodzi o pozostałe parametry BMD-2, to ma on 5,4 m długości i ok. 1,9 m wysokości. Po drodze transporter osiąga prędkość maksymalną 61 km/h, a na pełnym baku może przemierzyć dystans do 500 km. Pojazd posiada zawieszenie niezależne hydropneumatyczne oraz dwie gąsienice o szerokości 250 mm (długość oporowa każdej z nich wynosi 2800 mm).