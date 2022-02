Sprzęt na białoruskich ćwiczeniach. Nagranie robi wrażenie

Jak informuje Zespół Badań i Analiz Militarnych, do przewozu sprzętu wykorzystane zostały między innymi ciągniki siodłowo-balastowe MZKT-7415. Wśród transportowanych pojazdów wyróżnić należy przede wszystkim maszyny desantu BMD-2 i BMD-4M, gąsienicowe transportery opancerzone desantu BTR-MDM Rakuszka, a także armatomoździerze samobieżne 2S9 Nona-S 120 mm.

Sprzęt transportowany był między poligonem Osipowicki a poligonami w obwodzie homelskim. Łącznie do przewozu wojskowych maszyn wykorzystano 60 zestawów, z których część to wspomniane już ciągniki MZKT-741501-010 wraz z naczepami MZKT-720100-010, będące w użytku białoruskiej armii od 2022 roku, a część to stare ciągniki MAZ-537, które są w użytku od lat 70.