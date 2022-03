Jak zniszczyć rosyjski czołg? Ukraińcy przygotowali "instrukcję"

Korsar i Stugna to pociski produkcji ukraińskiej. Pierwszy z nich został opracowany przez ukraińskie Państwowe Kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz", a jego zasięg to 2,5 km. Pocisk, którego pełna nazwa brzmi RK-3 Korsar, posiada tandemową głowicę przeznaczoną do penetrowania pancerza reaktywnego.