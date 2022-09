Kolejne polskie Pioruny. Wyprodukowano tysięczny egzemplarz

23 września firma Mesko podała, że udało się wyprodukować tysięczny pocisk. Jednak jak podaje serwis Zbiam.pl , planowane jest znaczne przyspieszenie produkcji. Tylko w tym roku zaplanowano dostawę 600 Piorunów, a już w przyszłym mowa o liczbie "do 1000 sztuk". W sumie firma ma do wyprodukowania 4800 tylko dla Polski - licząc te zakontraktowane w 2016 oraz w tym roku .

Na wzrost zainteresowania Piorunami wpłynęła ich skuteczność w działaniach prowadzonych przeciwko Rosji. Mają na koncie co najmniej kilkanaście zestrzelonych i ciężko uszkodzonych samolotów oraz śmigłowców wroga. Największym sukcesem jest skuteczny atak przeciwko bombowcom Su-34 i śmigłowcom bojowym Ka-52 , które teoretycznie powinny poradzić sobie z pociskami przeciwlotniczymi.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii Piorun jest w stanie wykrywać cele o niższej sygnaturze termicznej i ze znacznie większej odległości niż jego poprzednicy. Jednocześnie pocisk charakteryzuje się zwiększoną odpornością sensorów na fałszywe sygnały, co dodatkowo przekłada się na skuteczność głowic.

Warto też wspomnieć, że Pioruny są w stanie razić cele znajdujące się jedynie 10 m nad ziemią. Jego strefa rażenia sięga zaś do 4000 m w zasięgu 500-6500 m. Pocisk może atakować cele poruszające się nawet do 400 m/s, a jego własna prędkość dochodzi do 600 m/s.