Więcej Piorunów dla Wojska Polskiego. Minister Błaszczak podpisze umowę

Jak informuje producent, Pioruny przeznaczone są do eliminacji śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i rakiet skrzydlatych. Zestaw o masie 19,5 kg wyposażono w bardzo czułe głowice bojowe FRAG-HE. Pocisk o długości 1,6 m i średnicy 72 mm waży 10,5 kg, a sama głowica bojowa - 1,8 kg. Zasięg piorunów to od 400 do nawet 6500 m, a pułap rażenia celów od 10 do 4000 m. Oznacza to, że zestawy są skuteczne nawet w przypadku nisko lecących celów, w tym bezzałogowych statków powietrznych.