Ukraina chwali polskiego Pioruna. Oto co potrafi

System Piorun służy zwalczaniu celów nisko latających: samolotów (w tym Su-34 i Su-25 ), śmigłowców i dronów. Recenzenci zwrócili przede wszystkim uwagę na to, co wyróżnia polskie wyrzutnie od innych podobnych systemów. Wspomniano przede wszystkim o dużej skuteczność pasywnej głowicy samonaprowadzającej na podczerwień (GOS).

Dzięki zastosowaniu nowych technologii pocisk wykrywa cele o niższej sygnaturze termicznej i ze znacznie większej odległości niż jego poprzednik, a to z kolei skutkuje bardzo dużą skutecznością w eliminacji dronów. Jednocześnie zwiększono odporność sensorów na fałszywe sygnały, co dodatkowo przekłada się na skuteczność głowic.

Jedną z największych zalet, wyróżniających Piorun od innych rozwiązań, jest możliwość rażenia celów znajdujących się jedynie 10 m nad ziemią. Jego strefa rażenia sięga zaś do 4000 m w zasięgu 500-6500 m. Pocisk może atakować cele poruszające się nawet do 400 m/s, a jego własna prędkość dochodzi do 600 m/s. Dla porównania, wyrzutnie Grom mają strefę rażenia w przedziale wysokości 10-3500 m, w zasięgu 500-5500 m.