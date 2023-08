Kolejne dwa samoloty FA-50 w Polsce. Wylądowały w Warszawie

Samoloty FA-50 Fighting Eagle to ewolucja produkowanego od lat 2000. XXI wieku szkoleniowego T-50 Golden Eagle. Mamy więc tutaj do czynienia z małym dwumiejscowym samolotem o długości 13,14 m, szerokości 9,45 m i wysokości 4,82 m z maksymalną masą startową 12,3 tony.

Masa własna samolotu to 6,47 t, a 4,5 tony przypada na uzbrojenie, które może być przenoszone na siedmiu pylonach. Z kolei za napęd FA-50 służą dwa silniki zdolne rozpędzić go do prędkości 1,5 Ma, a zapas paliwa oferuje zasięg 1800 km.