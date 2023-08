FA-50 w Polsce. Błaszczak dokonał oficjalnej prezentacji

FA-50 Fighting Eagle to lekkie samoloty bojowe produkowane w Korei Południowej. Polska zamówiła łącznie 48 tych maszyn i ich spolonizowane wersje rozwojowe FA-50PL wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta. We wrześniu 2022 r. podczas zatwierdzania umów wykonawczych na dostawy FA-50 Mariusz Błaszczak podkreślił, iż "mamy świadomość, że dalsze wykorzystywanie posowieckiego sprzętu nie ma żadnych perspektyw". FA-50 będą - w ocenie ministra - "skokiem generacyjnym".

Podczas wizyty w Mińsku Mazowieckim Błaszczak minister obrony narodowej oficjalnie zaprezentował FA-50, którym będą latali polscy piloci. To jedna z 12 maszyn, które jeszcze w tym roku trafią do Polski. Są to samoloty w konfiguracji analogicznej do konfiguracji zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei. Dostawy spolonizowanej wersji FA-50 zostały natomiast zaplanowane na lata 2025-2028.