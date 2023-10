Jest największy na świecie. Gigant płynie na pomoc Izraelowi

Atak Hamasu (do którego przyłączył się Hezbollah ) wciąż budzi duże emocje oraz niepokój na świecie. Walczący z terrorystami Izrael ma po swojej stronie m.in. Stany Zjednoczone. Chociaż jest to kraj, który w największym stopniu wspiera Ukrainę w jej wojnie z Rosją, wciąż dysponuje zasobami pozwalającymi na pomoc innym. Także w postaci imponującej morskiej grupy uderzeniowej.

Na Bliski Wschód skierowano już lotniskowiec USS Gerald R. Ford. To największa tego typu jednostka, jaka jest obecnie wykorzystywana. Mierzy aż 337 m długości i ma ok. 41 m szerokości. Lotniskowiec charakteryzuje się przy tym wypornością ponad 100 tys. ton, stąd potocznie jest określany mianem "100 tysięcy ton demokracji". Pomimo tak imponujących gabarytów gigant jest w stanie osiągać prędkość 30 węzłów (ok. 55 km/h), za co odpowiadają dwa reaktory atomowe A1B.