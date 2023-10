Ukraiński pilot o F-16. Werdykt jest jednoznaczny

Ukraiński żołnierz posługujący się pseudonimem "Moonfish" nie ukrywa, że czuć dużą różnicę po przesiadce na F-16 z dotychczas użytkowanych, głównie poradzieckich myśliwców. Podkreśla, że chociaż jest to maszyna posiadająca znacznie więcej zaawansowanych systemów elektronicznych jej obsługa nie jest znacznie trudniejsza. - Mamy nadzieję opanować F-16 w ciągu 6-8 miesięcy" - powiedział "Moonfish".

Podawane terminy mają duże znacznie. Ukraińcy piloci wytypowani do obsługi F-16 rozpoczęli już szkolenia. Aktualnie latają pełnoprawnymi symulatorami lotniczymi, które całkowicie odwzorowują kokpit amerykańskiego myśliwca. Przełom w sprawie F-16 dla Ukrainy nastąpił podczas szczytu NATO. Zawiązała się wtedy koalicja mająca na celu zapewnienie Ukraińcom tych maszyn. Część państw zobowiązała się do szkoleń, inne także do dostaw sprzętu. Kijów ma już gwarancję otrzymania kilkudziesięciu F-16.