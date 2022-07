Szwecja przekaże Ukrainie kolejny sprzęt wojskowy. To piąty pakiet pomocy

Szwecja przekaże Ukrainie kolejną transzę pomocy wojskowej o łącznej wartości około 50 mln dolarów. Piąty pakiet obejmie m.in. broń przeciwpancerną, sprzęt do rozminowywania oraz karabiny maszynowe. Minister Obrony Szwecji, Peter Gultqvist zaznaczył, że jest to sprzęt, o który prosiła Ukraina.

Ważne jest, aby wsparcie Ukrainy ze strony demokratycznych krajów Europy było trwałe i długoterminowe – przekazał Minister Obrony Szwecji, Peter Gultqvist. Zaznaczył też: - nie chcę mówić o tym, kiedy dostawy zostaną wysłane, ale w interesie wszystkich jest, aby nastąpiło to jak najszybciej.

Szwecja przekazuje Ukrainie dodatkowy sprzęt wojskowy

Do tej pory Szwecja przekazała Ukrainie - pociski przeciwokrętowe RBS 17 (znane również jako Robotsystem 17 lub Robot 17), karabiny snajperskie AG 90 wraz z amunicją, 5 tys. granatników przeciwpancernych AT4 czy kamizelki kuloodporne. Najnowsze wsparcie zakłada dostarczenie broni przeciwpancernej, sprzętu do rozminowywania oraz karabinów maszynowych. O to właśnie prosili Ukraińcy.

Sprzęt wojskowy, który otrzymają Siły Zbrojne Ukrainy, będzie bez wątpienia sprzętem dobrej jakości, który przyda się na polu walki. Jak już informowaliśmy, Szwecja, która po latach neutralności zdecydowała się dołączyć do NATO, posiada silną armię oraz rozwinięty przemysł zbrojeniowy, dostosowany do lokalnych potrzeb i specyfiki. Ciężki, szwedzki sprzęt, który zasługuje na uwagę, opisał Łukasz Michalik, a szwedzką broń strzelecką i wyposażenie piechoty Przemysław Juraszek.

W nowym pakiecie pomocy najprawdopodobniej znajdą się karabiny snajperskie AG 90 oraz granatniki przeciwpancerne AT4. AG 90 to szwedzkie oznaczenie amerykańskiego karabinu snajperskiego Barrett M82 kal. 12,7 mm. Jest to broń samopowtarzalna, strzelająca pociskami NATO 12,7x99mm z 10-nabojowego magazynka. Jej maksymalny skuteczny zasięg to około 1,8 km.

Granatniki przeciwpancerne AT4 to broń kalibru 84 mm obecnie produkowana przez szwedzką firmę Saab Bofors Dynamics. Granatnik o długości 1022 mm ma masę 6,7 kg, a masa pocisku to 1,8 kg. AT4 może być obsługiwany przez jednego żołnierza i w zależności od modelu ma donośność od 200 do 600 m i może przebić pancerz do 460 mm.

