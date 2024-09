Jak mówili tak zrobili. Niemcy pokazały Geparda 1.5 dla Ukrainy

Ukraińcy są bardzo zadowoleni z otrzymanych 70 samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard / Cheetah PRTL , ale niestety dostępna pula maszyn do odzyskania lub odkupu się skończyła.

Niemcy wybrały jako sodek ogniowy wieżę systemu Skyranger 35, ponieważ zapewnia ona kompatybilność z amunicją stosowaną w dostarczonych Ukrainie Gepardach. środkiem ogniowym jest nowoczesna armata rewolwerowa Oerlikon Revolver Gun Mk3 kalibru 35 mm, zdolna do wystrzeliwania 1000 strzałów na minutę . Jest to w praktyce identyczna siła ognia jak w Gepardach mających dwie armaty KDA o szybkostrzelności 550 strz./min każda, a dodatkowo dochodzi tutaj amunicja programowalna .

Pocisk jest programowany w chwili opuszczenia lufy kiedy przechodzi przez sensory i cewki programujące mierzące jego prędkość ustawiające detonator do eksplozji po określonym czasie. Komputer balistyczny wlicza czas na podstawie prędkości wylotowej, pocisku, odległości do celu oraz jego prędkości i przewidywanej trajektorii lotu celu. Do zbierania tych danych służy radar lub głowica optoelektroniczna z kamerą termowizyjna i dalmierzem laserowym.