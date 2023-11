Izraelski przemysł obronny w tarapatach. Ratują go emeryci

Jako następstwo ataku bojowników Hamasu z 7 października 2023 r. Izrael zdecydował się na pełną mobilizację społeczeństwa i rozpoczęcie operacji oczyszczania Strefy Gazy . Spowodowało to zamknięcie lub utrudnienie działalności sporej części biznesów ze względu na brak pracowników, którzy zostali powołani do służby w Siłach Obronnych Izraela (IDF).

Problemy kadrowe nie ominęły także sektora obronnego, który równocześnie otrzymał ogromne zamówienia i mierzy się z ogromnym popytem rynkowym. Wystarczy nadmienić, że obywatele Izraela po atakach Hamasu masowo zaczęli składać pozwolenie nap osiadanie broni. Od 7 października Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedzialne za wydawanie w Izraelu pozwoleń na broń otrzymało 190 tys. wniosków podczas gdy w całym 2022 r. było to 42 tys. wniosków.

Jak podaje portal CTECH dwie główne izraelskie firmy specjalizujące się w produkcji broni strzeleckiej IWI i Ematan utraciły kolejno 20 proc. i 40 proc. pracowników i w celu załatania powstałej luki kadrowej zwróciły się o pomoc do emerytów bądź pracowników młodocianych.

Przykładowo Samy Katsav będący właścicielem konsorcjum SK Group, w którego skład wchodzi IWI zatrudnił do pracy wszystkich wolnych członków swojej rodziny uwzględniając nawet wnuczkę i prawnuczkę. Cała sytuacja przypomina mu też sytuację w USA z czasów II wojny światowej.

Firma IWI, która niegdyś była znana jako IMI jest odpowiedzialna za tak legendarna broń jak pistolety maszynowe UZI, pistolet Desert Eagle bądź karabinki Galil. Pierwszy to kompaktowa i bardzo prosta (zamek o odpowiedniej masie i mocna sprężyna powrotna) konstrukcja działająca na zasadzie odrzutu zamka swobodnego i strzelająca z zamka otwartego.

Pistoletu Desert Eagle w potężnym kalibrze .50AE (Action Express), któremu konstrukcyjnie bliżej do karabinków pod kątem zasady działania w zasadzie nie trzeba przedstawiać, ponieważ ten stał się ikoną popkultury i jest marzeniem wielu kolekcjonerów.

Z kolei karabinki Galil powstałe na podstawie zdobytych na Arabach karabinków z rodziny AK były przez wiele lat wołem roboczym IDF obok dostarczanych przez USA karabinków systemu AR-15. Poza dostosowaniem karabinka AK do natowskiej amunicji 5 56x45 mm NATO Galil cechował się też szeregiem usprawnień, do których można zaliczyć zastosowanie bardziej precyzyjnych przyrządów celowniczych osadzonych na wzmocnionej pokrywie komory zamkowej.

Dawało dłuższą linię celowania przekładającą się na lepszą celność. Inne zmiany dotyczyły ergonomii poprzez wygięci dźwigni przeładowania w górę, co ułatwiało jej obsługę lewą ręką czy zastosowanie dodatkowego obsługiwanego kciukiem bezpiecznika z selektorem po lewej stronie.

Z kolei w przypadku najnowszych produktów mamy karabinki z rodziny Tavor bądź karabiny maszynowe Negev. Pierwsze to karabinki zaprojektowane w latach 90. XX wieku i wprowadzone do służby w latach 2000. XXI wieku. Celem było zaprojektowanie broni dedykowanej do walki w ciasnych pomieszczeniach, która miała niezawodnością przewyższać karabinki systemu AR-15.