Kontynent się rozpada. Pękniecie bez przerwy rośnie

Wyjaśniając to, specjaliści od geologii podkreślają, że Afryka nieustannie doświadcza procesów tektonicznych. Te zmiany mogą przekształcić Półwysep Somalijski w osobną wyspę. Obserwacje przeprowadzone na fizycznej mapie kontynentu ujawniają Rowy Afrykańskie, które wyglądają niczym olbrzymie szczeliny.

Mimo braku wielkich trzęsień ziemi czy erupcji wulkanicznych, w głębokich warstwach Ziemi zachodzą ważne zmiany i dochodzi do wielu ruchów tektonicznych. Te procesy, choć niewidoczne teraz, przyczynią się do utworzenia za kilka milionów lat nowego obszaru morskiego.

Afrykańska strefa ryftu obejmuje dwa znaczące pęknięcia w skorupie ziemskiej: jedno biegnie przez Etiopię i Kenię, drugie zaś tworzy łuk od Ugandy do Malawi. Mimo że aktywność sejsmiczna w tym regionie nie jest oczywista, pęknięcia oraz trzęsienia ziemi występują głównie pod kątem do głównej linii ryftu, co sugeruje możliwy jej przesuw.