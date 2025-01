Naukowcy zbadali ukryty mechanizm, który wyjaśnia "zapłon" trzęsień ziemi. Swoje najnowsze ustalenia opisali w naukowym czasopiśmie " Nature ". Uważają oni, że okres powolnego, pełzającego ruchu bez wstrząsów może być niezbędnym preludium do trzęsień ziemi. Odkrycie to rzuca nowe światło na podstawowe mechanizmy powstawania tych katastrofalnych zjawisk i otwiera potencjalne możliwości ich przewidywania.

Trzęsienia ziemi tworzą się w momencie, gdy poruszające się wzajemnie płyty tektoniczne zablokują się, a naprężenia wzdłuż uskoku narastają. Fineberg tłumaczy, że te płyty są poddawane rosnącym siłom, lecz blokuje je sztywna część granicy, która oddziela je i w końcu pęka. Proces nie następuje natychmiast - konieczne jest powstanie początkowego pęknięcia , które po osiągnięciu granic kruchej strefy przyspiesza i prowadzi do silnych drgań ziemi.

Zagadką było, jak ten wolny początkowo proces zmienia się w szybkie pęknięcie. Zespół badawczy odkrył, że przed pęknięciem tworzy się tzw. front nukleacji, czyli początkowe pęknięcie, które rozwija się powoli w strefie między płytami tektonicznymi. Chociaż fronty te poruszają się powoli i nie uwalniają dużej ilości energii, powiększają się z czasem, a energia potrzebna do dalszego pękania wzrasta z obszarem pęknięcia.

Ostatecznie, gdy pęknięcie wykracza poza kruchą strefę, dodatkowa energia przenika dalej, co prowadzi do nagłego i gwałtownego przemieszczenia. Fineberg zauważa, że zrozumienie asejsmicznego ruchu mogłoby pozwolić przewidzieć trzęsienia ziemi. Zespół Fineberga bada obecnie, jak taki ruch zamienia się w sejsmiczny w laboratorium, co może pomóc w przyszłych prognozach ostrzegających przed trzęsieniami na podstawie wczesnych oznak.