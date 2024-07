Ile rakiet samosterujących produkują Rosjanie? Polski ekspert to wyliczył

Jakie są możliwości Ch-101? To pociski manewrujące mierzące ok. 7,4 m długości i ważące niemal 2,4 t z czego ok. 500 kg przypada na głowice bojowe. Rosjanie przenoszą je przy pomocy bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160. Zasięg Ch-101 zależy m.in. od wysokości lotu, ale w optymalnych warunkach może sięgać nawet 4,5 tys. km.

"Jest to efekt tego że UA zostały już do osłony głównych miast w zasadzie głównie zestawy z zachodu których jest za mało a do tego Rosjanie nauczyli się przeprowadzać bardzo dobrze zaplanowane kombinowane ataki za pomocą rakiet balistycznych Isknadera-M, dronów, odpalanych na wabia rakiet S-300 i Ch-22 oraz atakujących synchronicznie Kalibrów i Ch-101. Dodatkowo dążą do porażenia OPL Ukrainy Kindżałami Ch-47 i Ch-31P z samolotów Su-35" - wyjaśnia polski ekspert.