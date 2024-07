Rosja przerzuca statki do bazy w Abchazji. To jasny sygnał dla świata

W porcie Oczamczyra w Abchazji został zauważony jeden pomocniczych okrętów poszukiwawczo-ratowniczych projektu 22870 należący do Floty Czarnomorskiej. Zdaniem analityków to niepokojący sygnał dla świata sugerujący, że rosyjska baza została już przystosowana do większych okrętów i wkrótce mogą pojawić się tam także okręty bojowe.