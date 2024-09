Huti znów to zrobili. Izrael chwali się zestrzeleniem pocisku balistycznego

Nie oznacza to jednak końca, ponieważ poukrywane zapasy broni zbierane przez dekady mogą wystarczyć Huti jeszcze na długo. Najnowszy atak rakietowy miał miejsce 28 września 2024 roku i został odparty przez IDF za pomocą systemu Arrow-3 .

Do zaatakowania Izraela potrzebne były pociski balistyczne o zasięgu około 2 tys. km, co potrafi niewiele pocisków. Huti mogli użyć tutaj np. pocisków Toufan będących lokalną wersją irańskich Qadr (Ghadr) mogących przenosić głowice bojowe o masie nawet ponad 0,5 tony.

Ewentualnie w grę mogą wchodzić lokalne modyfikacje irańskich pocisków Qiam-2, Borkan-3 o zasięgu ponad 1 tys. lub Aqil będących wariacją R-17 Scud-B. Główne modyfikacje polegają np. na zmniejszeniu do około 100-150 kg głowicy bojowej na rzecz większego zapasu paliwa rakietowego. Istotnie zmniejsza to możliwości destrukcyjne, ale z drugiej strony bardzo zwiększa zasięg.

Wprowadzony do służby w 2017 roku antybalistyczny system Arrow-3 był rozwijany przez Izrael od 2007 roku przy sowitym wsparciu Amerykanów, którzy w latach 2008-2019 przeznaczyli na ten cel 3,8 miliarda dolarów.

Koncepcyjnie izraelski system Arrow-3 jest zbliżony do amerykańskiego systemu THAAD i ma służyć do strącania pocisków balistycznych na dystansie do 2,4 tys. km i pułapie ponad 100 kilometrów. Takie osiągi umożliwiają też zestrzeliwania satelitów znajdujących się na niskiej orbicie.