Sukces izraelskiej tarczy balistycznej. To dobry omen dla Europy

Arrow 3 został opracowany przez przedsiębiorstwo Israel Aerospace Industries. Tworzy on najwyższe piętro izraelskiego warstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i jest wyspecjalizowany w zwalczaniu pocisków balistycznych. Najniższym piętrem jest system Iron Dome mający niszczyć pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe i niewielkie rakiety produkowane przez Hamas i Hezbollah metodą chałupniczą. Drugą warstwę tworzy system David Sling (Proca Dawida) będący odpowiednikiem amerykańskiego systemu Patriot i mogący zwalczać cele wielkości myśliwca na dystansie ok. 100 km, a jednocześnie w ograniczonym zakresie może zwalczać pociski balistyczne w terminalnej fazie lotu w odległości kilkunastu kilometrów od wyrzutni.

Kolejne piętro tworzy wyspecjalizowany system przeciwbalistyczny Arrow 2. Wywodzi się one bezpośrednio z systemu Arrow 1, który już został wycofany. Dzięki radarowi EL/M-2080 Green Pine, Arrow 2 może wykrywać cele z odległości większej niż 500 km i zwalczać pociski balistyczne na dystansie 200-300 km i na wysokości 40 km nad ziemią. Do października 2023 r. nie został użyty bojowo, ale w czasie trzech testów z powodzeniem zestrzelił pociski Scud i Shahab-3.

I wreszcie najwyższe piętro obrony tworzy Arrow 3 wdrożony do służby w 2017 r. W odróżnieniu od poprzednich, ten system ma zwalczać pociski balistyczne poza atmosferą ziemską. Pociski są pozbawione wybuchowej głowicy bojowej, a zniszczenie celu ma się odbywać dzięki energii kinetycznej poprzez zderzenie pocisku z wrogą rakietą balistyczną. Aby było to możliwe przeciwpocisk (interceptor) musi być bardzo zwrotny i dysponować wieloma silnikami korygującymi tor lotu w przestrzeni kosmicznej pozbawionej powietrza. Takie charakterystyki zoptymalizowane do zwalczania rakiet balistycznych w kosmosie (na wysokości minimum 100 km) oznaczają jednocześnie, że Arrow 3 nie ma możliwości zwalczania klasycznych celów latających w atmosferze, jak samoloty. Nie posiada klasycznych powierzchni sterowych, a jego konstrukcja nie została zaprojektowana do wytrzymywania przeciążeń związanych z ostrym manewrowaniem w atmosferze. Zasięg pocisków Arrow 3 wynosi ponad 2000 km. Naprowadzanie zapewnia ten sam radar EL/M-2080, co w przypadku Arrow 2.