Gorsze od samolotów Rosjan. Amerykański generał nie zostawia suchej nitki na F‑16

Jak wspominał Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski, przekazane Ukrainie F-16 to zmodyfikowane warianty F-16A/B MLU (Mid-Life Update) z lat. 90. XX wieku. Zostały w nich wprowadzone zmiany m.in. pod kątem możliwości wykorzystania pocisków AIM-120 AMRAAM , które pozwalają na atakowanie celów oddalonych o maksymalnie 100 km.

Chodzi np. o pociski powietrze-powietrze R-37M , z których Rosjanie korzystają dopiero od kilku lat. Ich zasięg szacuje się na ok. 400 km (w przypadku gdy celem jest myśliwiec o wysokiej manewrowości zasięg będzie mniejszy, ale i tak większy niż w AIM-120 AMRAAM).

Davis podkreślił też inne problemy Ukraińców związane z F-16. Wymienił m.in. opóźniające się dostawy tych myśliwców, a także fakt, że jak do tej pory na front trafiło niewiele egzemplarzy. Dodając do tego gęsto rozstawioną przez Rosjan obronę przeciwlotniczą na okupowanych przez siebie terytoriach trudno, zdaniem emerytowanego amerykańskiego generała, postrzegać F-16 inaczej niż myśliwce głównie do działań obronnych.