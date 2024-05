Rosjanie chwalą się produkcją Su‑35S i Su‑57. Prawda wyszła na jaw

Su-35S to myśliwiec wielozadaniowy przeznaczony do działania przeciwko celom powietrznym oraz naziemnym i morskim. Samolot został wyposażony w dwa silniki z możliwością wektorowania ciągu, co zwiększa jego manewrowość, zwłaszcza na małych prędkościach. Su‑35S może rozwijać maksymalną prędkość 2,25 Ma, co odpowiada około 2400 km/h. Konstrukcja pozwala przenosić nawet ok. 8 t uzbrojenia na przystosowanych do tego węzłach.