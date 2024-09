Mocarstwo zdecydowało. Kolejne myśliwce dla Ukrainy

Z informacji francuskiego dziennika "Sud Ouest" wynika, że pierwsze Mirage 2000-5F (nie jest znana ich dokładna liczba) Ukraina otrzyma jeszcze przed końcem bieżącego roku. W czerwcu fakt przygotowywania takich maszyn dla ukraińskiej armii potwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron . Będą one uzupełnieniem innych zachodnich myśliwców wykorzystywanych przez Ukraińców, czyli F-16, których dostawy rozpoczęły się w sierpniu .

Mirage 2000 to jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy ze skrzydłem delta. Mierzy ponad 15 m długości oraz 9 m rozpiętości skrzydeł. Był produkowany przez koncern Dassault Aviation w latach 1978-2007. Mirage 2000-5F jest jedną z ważniejszych modernizacji, którą przeprowadzono w 1991 r. Posiada zmodernizowany kokpit i lepsze systemy uzbrojenia. Jest dostoswany do szerokiej gamy uzbrojenia typu powietrze-powietrze.

Właśnie tej ostatniej kwestii mają dotyczyć modyfikacje, jakie Francuzi przeprowadzą (w bazie w Cazaux) pod kątem ukraińskiej armii. Oddane im do użytku Mirage 2000-5F mają zostać dostosowane również do broni typu powietrze-ziemia. Dzięki temu mają lepiej sprawdzać się w warunkach wojny z Rosją, skuteczniej niszczyć pozycje najeźdźców oraz stanowić przemyślane wsparcie dla myśliwców F-16.

Ukraiński portal Defence Express zauważa, że tego typu zmiany nie powinny być bardzo skomplikowane we wdrożeniu, ponieważ niektóre z innych wariantów Mirage 2000 udało się wcześniej dostosować do broni pozwalającej razić cele naziemne.

Aktualnie nie maj jednak potwierdzonych informacji, o jakie uzbrojenie może chodzić w przypadku Mirage 2000-5F przygotowywanych dla Ukrainy. Nieoficjalnie ukraińskie media sugerują, że mogą być to np. bomby AASM, z których Ukraińcy efektywnie korzystają, a nawet pociski manewrujące SCALP-EG. Te ostatnie cechuje długość ponad 5 m i waga ok. 1,3 t, z czego ok. 450 kg przypada na głowicę bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge).