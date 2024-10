Rosjanie pękają z dumy. Ściągnęli do kraju przejęty w Ukrainie czołg NATO

Opublikowane zostało nawet krótkie nagranie z momentu dostarczenia Leoparda 2A6 do jednego z zakładów należących do koncernu Uralwagonzawod.

Spośród czołgów przekazywanych przez Zachód ukraińskiej armii bardzo dużą część stanowią właśnie niemieckie Leopardy. Chociaż dominują starsze warianty pokroju Leoparda 1A5 oraz Leoparda 2A4, udało się wysłać na front również nowsze i oferujące znacznie więcej Leopardy 2A6. Są to czołgi, które produkowano od lat 2000 XX wieku. Zamysłem konstruktorów był zaprojektowanie maszyn stanowiących odpowiedź na rosyjskie czołgi z rodziny T-90. Względem poprzedników Leopardy 2A6 cechują się przede wszystkim wzmocnionym pancerzem oraz dłuższą armatą Rheinmetall Rh-120 L/55. Ważące ok. 60 ton Leopardy 2A6 są w stanie poruszać się z prędkością do ok. 70 km/h, a ich zasięg szacuje się na ok. 500 km.