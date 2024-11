Europejskie pociski Meteor dla Korei. Mają większy zasięg od AMRAAM-ów z USA

Z Meteorem, który wszedł do służby w 2016 roku, stopniowo integrowane są różne europejskie samoloty – Dassault Rafale, Saab JAS-39 Gripen czy Eurofighter Typhoon. Nie ma wśród nich amerykańskich F-16, co oznacza, że Polska nie ma na razie możliwości, by skorzystać z przewagi, jaką w walkach powietrznych może zaoferować Meteor. Z pociskiem ma zostać zintegrowany F-35, ale proces ten zajmie co najmniej kilka lat.