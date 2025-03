Echa rozmowy Trump-Putin. Ukraina dostanie coś cennego

Podczas ostatniej rozmowy Zełenski zwrócił się do Trumpa z prośbą o dodatkowe systemy obrony powietrznej Patriot, w celu ochrony ludności cywilnej. Trump wyraził gotowość do współpracy w poszukiwaniu dostępnych systemów w Europie. Możliwe, że amerykański prezydent mówił tutaj o podobnej sytuacji jak z Rumunią, która przekazała swoją baterię Patriot w zamian za otrzymanie zamiennika w późniejszym terminie.

Systemy Patriot to rozwiązania z lat 80. XX wieku, ale warto zaznaczyć te w ciągu ostatnich dekad dostały mnóstwo aktualizacji programowania oraz także nowe pociski oferujące znacznie lepsze osiągi. Patriot może strącać samoloty na dystansie ponad 100 km, a pociski balistyczne do 40 km od wyrzutni.

Amerykańskie baterie dysponują szerokim wachlarzem obejmującym budżetowe pociski PAC-2 GEM-T przeznaczone do polowania np. na samoloty i w razie konieczności na pociski balistyczne bądź bardzo zaawansowane PAC-3 MSE. Te z kolei są wyposażone we własną aktywną głowicę radiolokacyjną, przez co są rozwiązaniem typu "odpal i zapomnij" oraz atakują obiekty za pomocą precyzyjnej głowicy kinetycznej taranującej cel. Jest to pewniejsza metoda zniszczenia celu od głowicy odłamkowej, ale ma to odzwierciedlenie w cenie rzędu 5-7 mln dolarów za pocisk.