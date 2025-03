Plan ReArmy Europe. Czy Europa odchodzi od idei soft power?

Ursula Von der Leyen w liście do unijnych przywódców zaznaczyła: "Nadchodzi nowa era. Europa stoi w obliczu wyraźnego i aktualnego zagrożenia na skalę, jakiej nikt z nas nie widział w swoim dorosłym życiu". Dodała: "Przyszłość wolnej i suwerennej Ukrainy — bezpiecznej i dostatniej Europy — jest zagrożona. I to powinno wyznaczać charakter naszego myślenia, śmiałość naszych działań i pilność, z jaką będziemy wdrażać nasze decyzje w nadchodzących dniach i tygodniach".

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała również: "Europa musi być odpowiedzialna za własne odstraszanie i obronę". Pomóc ma w tym ogłoszony przez nią plan uzbrajania Europy - "ReArmy Europe". Inicjatywa ta zakłada przeznaczenie ok. 800 miliardów euro na remilitaryzację Europy i uwzględnia pięć kluczowych filarów, które mają na celu kompleksowe wzmocnienie europejskiego potencjału obronnego.

Pierwszym filarem jest poluzowanie unijnych reguł wydatkowych, dzięki czemu państwa członkowskie zyskają dostęp do elastyczniejszego zarządzania budżetami obronnymi bez obawy o naruszenie unijnych limitów deficytu budżetowego. Drugim filarem jest wprowadzenie pakietu pożyczek o wartości 150 miliardów euro. Środki te mają zostać wykorzystane na zakup nowoczesnych technologii i sprzętu, w tym na obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, pociski i amunicję, a także drony i systemy antydronowe.

Trzeci filar zakłada możliwość wykorzystania funduszy z polityki spójności z unijnego budżetu na cele obronne. Sprawi to, że państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć część środków, pierwotnie planowanych na rozwój regionalny, na inwestycje związane z bezpieczeństwem i obronnością. Czwartym filarem planu jest mobilizacja kapitału prywatnego poprzez przyspieszenie unii oszczędności i inwestycji.

Unia Europejska planuje stworzyć korzystne warunki dla inwestorów prywatnych, aby zachęcić ich do angażowania się w projekty związane z obronnością. Z kolei piąty filar obejmuje wykorzystanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do finansowania projektów obronnych. EBI ma odegrać kluczową rolę w zapewnieniu dodatkowych funduszy na rozwój infrastruktury obronnej oraz technologii wojskowych, wspierając tym samym cele planu ReArmy Europe.

Europa dąży do militarnej niezależności. Potrzeba na to czasu i pieniędzy

Europa dąży do militarnej niezależności. Potrzeba na to czasu i pieniędzy

- Plan ReArm Europe, który przedstawiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, pokazuje przede wszystkim determinację Komisji Europejskiej do tego, żeby szybko wzmocnić europejskie zdolności obronne i jednocześnie utrzymać wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Propozycja Von der Leyen nie była przypadkowa, ona zbiegła się z zapowiedziami o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy i w pewnym stopniu odpowiada na wezwania Donalda Trumpa do przejęcia większej odpowiedzialności przez sojuszników za bezpieczeństwo w Europie - wyjaśnia w rozmowie z WP Tech Aleksandra Kozioł.

Analityczka ds. bezpieczeństwa wyjaśnia, że plan jest dowodzi, iż Unia Europejska jest aktorem, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę w kwestiach bezpieczeństwa w Europie. - Ta rola tak naprawdę zwiększyła się już w 2022 r. Wówczas UE w bezprecedensowy sposób zareagowała na agresję Rosji na Ukrainę, wysyłając do Ukrainy wsparcie w postaci sprzętu wojskowego, amunicji, czy tworząc misję szkoleniową, dzięki której do tej pory udało się przeszkolić ok. 70 tys. ukraińskich żołnierzy - dodaje.