Amerykański potwór wjechał na minę. Efekt jest piorunujący

Masakrowanie najlepszego czołgu w szeregach armii rosyjskiej, T-90M, w wykonaniu Bradleya to tylko jeden z sukcesów, którym może pochwalić się ta maszyna z USA. Wcześniej bojowy wóz był nierzadko chwalony przez Ukraińców i wielokrotnie udowodnił, że na froncie jest maszyną iście uniwersalną.

W najnowszym nagraniu amerykański bojowy wóz kolejny raz pokazuje swoją siłę – znów w kontekście opancerzenia. Na filmie widać Bradleya wjeżdżającego na minę, która eksploduje z dużą siłą, ale nie robi to większego wrażenia na maszynie. Pojazd nie przestaje prowadzić ognia do przeciwnika i mimo detonacji miny, atakuje wrogie pozycje. Po chwili jednak widać, że Bradley wycofuje się z walki, ukrywając się w bezpieczniejszym miejscu – może to wynikać z potencjalnego uszkodzenia trakcji pojazdu i trudności w dalszym poruszaniu się.