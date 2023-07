"Często obwiniany za aluminiowy pancerz, tym razem amerykański pojazd bojowy przetrwał bitwę Dawid kontra Goliat" – czytamy w serwisie Bulgarian Military. Trafiony pociskiem z czołgu T-72 amerykański bwp wciąż pozostaje w użyciu. Na nagraniu udostępnionym pierwotnie przez Ukraińców widać, że wóz bez trudu się porusza. Poza dziurą w jego kadłubie nic nie wskazuje na to, aby nie nadawał się do użytku .

Uszkodzenia generalnie nie wyglądają na duże i trudne do naprawy. Obrażenia zadane przez rosyjską maszynę dotyczą wyłącznie niewielkiej sekcji pod wieżą, jednak nie wpłynęły one na strukturę bwp. Jednostka napędowa nadal pracuje, podobnie zresztą jak wieża. Przypominamy, że to kolejny raz, kiedy Ukraińcy pokazują dowód na to, że Bradley naprawdę ratuje życie.