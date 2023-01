Dron podniósł rosyjski komunikator taktyczny. Efektem były ukraińskie zasadzki

Komunikator znajdował się w strefie niczyjej, więc wysłanie człowieka byłoby zbyt niebezpieczne. Z tego powodu Ukraińcy zdecydowali się wysłać drona, którego strata jest akceptowana. Użyty dron wygląda na któryś z modeli DJI Mavic, które są w stanie udźwignąć nawet ponad kilogram. Z tego względu te służą poza zwiadem także m.in. do bombardowania Rosjan granatami lub dostarczania pomocy medycznej rannym żołnierzom .

Po udanej misji pozyskania komunikatora Ukraińcy byli w stanie przez dziewięć dni podsłuchiwać Rosjan i przewidywać ich ruchy. Jak przyznaje Serhiy Prytula, którego fundacja wspiera żołnierzy ukraińskich, spowodowało to "drastyczne zmniejszenie liczby okupantów w tamtejszym regionie". Wszystko wskutek ukraińskich zasadzek.

Warto zaznaczyć, że akurat ta grupa rosyjskich żołnierzy należała do lepiej wyszkolonych oraz wyposażonych, ponieważ większość wydaje się korzystać z normalnych telefonów lub radiostacji pamiętających nawet czasy głębokiego ZSRR, które nie zapewniają nowoczesnych możliwości szyfrowanej łączności. Nie jest to zaskoczeniem, szczególnie że zmobilizowani w Rosji dostają przegniłe kamizelki kuloodporne lub idą do walki w komercyjnych kamizelkach nożoodpornych...