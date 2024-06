Długie ręce Europy. Polska i sojusznicy chcą pozyskać potężne rakiety

Oczywiście takie rakiety ktoś musi najpierw opracować, a potem produkować. Liderem konsorcjum byłby najprawdopodobniej europejski koncern MBDA, który podczas paryskiego salonu Eurosatory zaprezentował nowy produkt: pocisk manewrujący ziemia-ziemia LCM (Lad Cruise Missile) . Ma to być kolejny pocisk z rodziny opracowanej przez MBDA France, do której należą już morski pocisk manewrujący NCM (MdCN) i lotniczy Storm Shadow (SCALP-EG), używany z powodzeniem w Ukrainie.

W czerwcu odbył się drugi test silnika, który mógłby stanowić napęd rodzimych pocisków aerobalistycznych do wyrzutni Homar-K (spolonizowany K239 Chunmoo) i Homar-A (spolonizowana wyrzutnia M142 systemu GMLRS/ATACMS), o ile producenci wyrzutni wyrażą na to zgodę. Przygotowywane są także mniejsze silniki o średnicy 300 mm. Polskie instytucje mają również pewne doświadczenia w zakresie badań aerodynamicznych oraz nad silnikami turboodrzutowymi klasy mikro. Wprawdzie ustępują one pod tym względem bardziej doświadczonej konkurencji, ale Warszawa nie musi być wyłącznie importerem cudzych rozwiązań i może wnieść pewien wkład w programy międzynarodowe.

Połączenie tych potencjałów może zaowocować stosunkowo szybkim opracowaniem jednego, a być może większej liczby pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Pewnym utrudnieniem może być zapowiadana większa liczba partnerów. Swoje siły w programie ELSA połączyć ma przynajmniej siedem państw. Z jednej strony ułatwi to finansowanie, ale z drugiej spory o wymagania oraz wkład przemysłowy doprowadziły do fiaska niejednej europejskiej inicjatywy. Jeżeli jednak program się powiedzie, Europa otrzyma niezależny, wartościowy system stanowiący odpowiednik amerykańskiego systemu MRC (lądowa wyrzutnia pocisków rodziny Tomahawk) czy rosyjskiego systemu Iskander-K (z pociskami manewrującymi 9M728/729).

Dotychczas Polska nie wyrażała zainteresowania lądowymi pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu. Owszem, różne starania na rzecz zakupu pocisków o zasięgu większym niż kilkadziesiąt km podejmowane są od 20 lat, ale do niedawna ich skuteczność była umiarkowana. Od czasu programu "Polskie Kły" z okresu władzy Tomasza Siemoniaka w MON niewiele się zmieniło, a zainteresowanie ograniczało się zasadniczo do: pocisków aerobalistycznych o zasięgu do 300 km (ląd), pocisków manewrujących z rodziny JASSM (powietrze) i pocisków manewrujących innego typu (uzbrojenie okrętów podwodnych planowanych do kupienia w ramach programu Orka).