Pancerne zbrojenia Europy Środkowej. Do regionu płynie rzeka czołgów

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że Europa, a zwłaszcza państwa położone na byłym obszarze ZSRR i jego strefy wpływów, zaczęły mniej lub bardziej intensywnie rozbudowywać siły zbrojne. Dotyczy to również broni pancernej, bowiem śmierć czołgu jako skutecznego narzędzia walki, głoszona zresztą co jakiś czas co najmniej od ok. 1918 roku, na razie nie nastąpi.